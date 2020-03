شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور لـ إليزابيث تايلور قطة هوليود المدللة فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد قطة هوليود المدللة إليزابيث تايلور التي ولدت زي النهاردة في الـ27 من فبراير عام 1932 ثم اشتهرت بالعديد من الألقاب خلال مسيرتها الفنية أبرزها "قطة هوليود المدللة" بعدما لعبت بطولة أشهر الأفلام السينمائية في مشوارها.

إليزابيث تايلور التي توفيت عام 2011 بعدما عاشت حياة طويلة حيث اقتربت من الثمانين من عمرها، تمكنت من حفر اسمها بأحرف من ذهب سبق وتوجت بجائزتي أوسكار خلال مسيرتها بالإضافة للعديد من الجوائز الأخرى لنجمة لقبها كثيرون بأنها كليوباترا السينما العالمية.





إليزابيث تايلور التي حققت العديد من الإنجازات خلال حياتها نسلط الضوء عليها من خلال مجموعة من الصور التي نتعرض لها خلال التقرير التالي الذي يرصد عددًا من الصور التي جعلت محبي النجمة الكبيرة يصنفوها على أنها القطة المدللة التي لن تتكرر سواء بفضل موهبتها الفنية أو الكاريزما الخاصة التي تمتلكها بالإضافة إلى تمتعها بجمال كبير خطفت به أعين الملايين حول العالم.

جدير بالذكر أن اليزابيث تايلور حققت العديد من الإنجازات في مشوارها فعندما بلغت الثّامنة عشر شاركت في فيلم Father of the Bride (1950) مع النّجم سبينسر تريسي Spencer Tracy.

أما في عام 1954 فقد أظهرت تايلور موهبتها مجدّداّ في ثلاثة أفلام The Last Time I Saw Paris، Rhapsody، وفيلم

Elephant Walk، حيث لعبَت خلاله تايلور في هذا الفيلم دور زوجة مالك مزرعة غنيّ، لكنّها تقع في حب المسؤول عن تنظيم أمور المزرعة.

ثم خطفت الأضواء مجدّداً وحقّقت نجاحاً أكبر في فيلمها الملحميّ Giant المُقتبس عن كتاب بنفس الاسم للروائيّة Edna Ferber مع النّجم جيمس دين James Dean.

وقد حقّقت تايلور بعد عامين إنجازاً آخراً على الشاشة الكبيرة في الفيلم Cat on a Hot Tin Roof المقتبس عن الروائيّ Tennessee Williams.

وفي العام التّالي أدّت مجدداً واحدةً من كلاسيكيّات Williams باسم Suddenly Last Summer.

ثم نالت بعد ذلك أوّل جائزة أوسكار لها عن فئة أفضل ممثّلة رئيسيّة في الفيلم BUtterfield 8 (1960) والذي لَعبت فيه دور بائعة هوى.