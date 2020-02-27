شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يواصل تصوير مسلسل "وصل أمانة" وعينه على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان على ربيع تصوير أحداث مسلسله الجديد "وصل أمانة"، فضلا عن إستعداده لعرض مسرحى جدد، بعدما خرج من عباءة "مسرح مصر"، حيث يستغل فترات راحته في التفكير وتجهيز مسرحية جديدة ومن المقرر مشاركة أوس أوس وويزو.

مسلسل " وصل أمانة " بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يظهر فى العمل كضيف شرف، والأغنية من توزيع الموسيقي باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة.

ويلتقى على ربيع ومصطفى خاطر للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما عملا سوياً فى مسرح مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية، وكذلك بعد تقديم كل نجم منهما عمل من بطولته المطلقة فى العامين الآخيرين، ويعتمد "وصل أمانة" على الحلقات المنفصلة المتصلة مع الاستعانة بالعديد من الفنانين للظهور كضيوف شرف، هذا وقد استعان فريق عمل مسلسل وصل أمانة بأطول رجل في مصر "أحمد فتحى " لاعب كرة السلة ليصور مشهد ضمن أحداث مسلسله "وصل أمانة".

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فى سياق آخر تفرغ فاروق هاشم ومصطفى عمر لكتابة باقى حلقات المسلسل، كى يتم إرسالها لجميع الفنانين المشاركين فى المسلسل، لسرعة إنهاء التصوير قبل حلول شهر رمضان الكريم.

يذكر أن أخر أعمال على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.