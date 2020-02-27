شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خيال مآتة.. أحمد حلمى يبحث عن سيناريو كوميدى ليعود للضحك من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد حلمى الاستعدادت والتحضيرات لفيلمه الجديد، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلن مؤخراً خلال مقابلته في أحد البرامج العربية، واكتفى بإعلانه عن تقديمه لفيلم جديد ، بدون الإفصاح عن اسم ومؤلف ومخرج الفيلم حتى الآن، كما أعلن عن دراسته لأكثر من سيناريو لتقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث ينوى تقديم عملا سينمائياً كل موسم.

وفى السياق نفسه، يدرس حلمى الاستعانه بمخرج ذو طابع كوميدى لفيلمه الجديد، وذلك من أجل زيادة منطقة الضحك في الأحداث، خاصة أنه اعترف في أكثر من لقاء أن فيلمه الأخير "خيال مآته" لم يكن "للضحك" بمقدار كافى، ولذلك تعرض للانتقاد نوعاً ما، خاصة أن المعروف عن حلمى تقديمه أفلام تتسم بجرعة ضحك كبيرة، وهو الأمر الذى يسعى إليه حلمى لتصحيح مساره السينمائى من جديد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن هناك فيلمين تخطوا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".