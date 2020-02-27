شكرا لقرائتكم خبر عن ألفريد مولينا ينضم للموسم الثانى من مسلسل الرسوم المتحرك Harley Quinn والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الممثل ألفريد مولينا إلى أعمال الكتب الهزلية من جديد، بعدما شارك في فيلم Spider-Man 2، بـ أصوات Doc Ock و Dr. Otto، وذلك من خلال الموسم الثاني، القادم من سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة Harley Quinn، وسيلعب دور دكتور فيكتور فرايز، الشخصية المعروفة باسم مستر فريز، وفقًا لما نشره موقع " comingsoon "، وكان قد اختتم مسلسل Harley Quinn موسمه الأول، منذ فترة قصيرة، على أن يصل الموسم الثانى من العمل في 3 أبريل المقبل.

وسيتضمن الموسم الجديد 13 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، تقوم الممثلة كالي كوكو بدور البطولة في هذه السلسلة الجديدة باسم Harley Quinn، وقام بالعمل على السلسلة كل من جاستن هالبيرن وباتريك شوماكر، حسبما نشر موقع " Tv Series Finale".

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المسلسل من بطولة أصوات فانيسا مارشال، جيسون الكسندر، ديدريش بدر، لايك بيل، كايلى كوكو، رون فانشس، توني هيل، راهول كولي، سناء لاذان، كريستوفر ميلوني، ناتالي موراليس، جيم راش، وستركز السلسلة الجديدة على شخصية هارلي كوين، والتي تنطلق في مدينة جوثام.

كما جددت شبكة DC Universe مسلسل Titans للموسم الثالث، والذى سيبدأ عرضه في خريف عام 2020، مسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل بولبي، برونو بيشر، ليندسي جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.

استنادًا إلى شخصيات دي سي كوميكس، تتركز الدراما الخارقة بعد فيلم روبين السابق، والتي تشمل ظهور شخصيات مثل ديك جرايسون، راشيل روث الملقب بالغراب، وجارفيلد لوجان والذى يعرف أيضا باسم الوحش بوي، وغيرهم حيث تجمع هؤلاء الأبطال معًا لتشكيل مجموعة قوية لـ محاربة عدو قوي، كما ينتهي بهم الحالي إلى تكوين عائلة واحدة، تهتم بأمورها، وتحمى بعضها البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".