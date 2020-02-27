شاهد.. اصالة :”شو عبالي اضرب بوكس”!

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 05:53 صباحاً - شاركت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لها من الجيم.‏ وظهرت أصالة في الفيديو من صالة الجيم بدون ماكياج وهي تتحدث عن مزاولتها للرياضة. وقالت اصالة: “هاي نحنا بالجيم.. والله كنت بطلة اليوم لعبت باي وتراي منشان البوكس اللي بدنا نضربه لشي حدا مستاهله”. وختمت اصالة كلامها بالقول “اوف شو عبالي اضرب بوكس”.

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