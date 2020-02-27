شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير الحلقة 40.. حربى يهرب من الشرطة وكريم يتفق على شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت الحلقة الـ 40 من مسلسل "الأخ الكبير" الذى يتم عرضه على شاشة cbc من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، هادئة فلم تشهد تطورات كبيرة في قضية حربى والقضايا الملفقة له بقتل الثلاثة شقيقته صفية – هبة مجدى- وفريدة – هاجر أحمد- و سوزى – عبير صبري – حيث شهدت الأحداث وصول الشرطة إلى منزل والد حربى بالأرياف اذ يتواجد هناك بصحبة ابنته صباح وحفيدته صفية.

يستطيع حربي الهروب من الشرطة بعدما وصل جمال – محسن منصور - قبلهم وأبلغ حربي، بينما تعترف نور – أيتن عامر - لصابر – محمد عز – بحبها الكبير لحربى ولكن الأخير ينصحها بنسيان الأمر بسبب الظروف التي يمر بها حربى الذى يعود إلى منزل هبة عبد الغنى المختبئين فيه ويكتشف أن نور قد اختفت بشكل مفاجىء.

كريم – محمود حجازي وصديقه زياد يراقبان شريف الباشا – إيهاب فهمي - الذى يقابل شخص ويتحدثوا عن عمليه تهريب مشبوهة، ويطلب شريف عدم دخول كريم في العملية، ويطالب الشخص منه إعادة الأمور مع رفعت– أشرف زكى - لمصابها حتى يتم تسهيل دخول الشحنة عبر شركة الطيران الخاصة به، ويكلف كريم رانيا ملاح بمساعدته في الإيقاع بشريف من خلال مقابلة جمال – محسن منصور في الحارة.

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رفعت والمحامى يذهبا لرئيس المباحث سمير بيه ويبلغانه بمعلومات جديدة عن طبيعة شغل شريف وعلاقة بزوجة رفعت ليلى – وفاء سالم - وانه ألح عليها كثيراً لمشاركته وخسرت من عملها معه أموالاً كثيرة وأنهم يشكون أنه له علاقة بما حدث في فيلا سوزى ومقتل صفية وفريدة.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.