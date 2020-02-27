هذا ما قالته سيرين عبد النور لنجوى كرم في عيد ميلادها الـ 54

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على توجيه رسالة لصديقتها الفنانة نجوى كرم، بمناسبة عيد ميلادها الـ54، الذي يوافق يوم 26 فبراير.
ونشرت سيرين، مقطع فيديو وهي تغني لها في عيد ميلادها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك قد ما في حب بالدنيا، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية.. ينعاد عليكي بالسلام والأمان.. الله يحميلي إياكي من كل شر".
يذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، احتفلت منذ أيام قليلة بعيد ميلادها الـ 43 ، حيث أنها من مواليد 21 فبراير1977.
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