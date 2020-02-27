بالصور| تكريم نجوم الفن في الملتقى العربي للإعلام السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود عبد الناصر

تصوير - محمود عبد الناصر:

كرم الملتقى العربي الثاني عشر للإعلام السياحي، اليوم الخميس، المتميزين من الإعلام السياحي وعدد من نجوم الفن، وذلك بمشاركة 14 دولة عربية، تحت رعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

كرّم الملتقى الفنان محمد رياض، وأحمد ماهر، وسوزان حسن رئيس التلفزيون المصري السابق، والمخرجة إنعام محمد علي.

شارك في الملتقى هذا العام 14 دولة عربية و40 من الإعلاميين ممثلي الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي ومحطات التليفزيون العربية من السعودية والإمارات والكويت ولبنان والأردن وعمان والبحرين وتونس والجزائر والعراق والسودان وفلسطين وليبيا ومصر، كما يشارك مجلس أمناء المركز العربي للإعلام السياحي بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية الأسبق في فعاليات وورش عمل الملتقى.

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وأكد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ونائب رئيس مجلس الأمناء، في بيان، أن الملتقى يقام سنويًا في إحدى الدول العربية ويعقد هذا العام في مصر رائدة السياحة العربية لإلقاء الضوء على المقومات السياحية المصرية والترويج للسياحة المصرية وتحفيزها في الأسواق السياحية العربية.

وأضاف أنه تم مؤخرًا منتصف العام الماضي تأسيس مجلس أمناء للمركز من أجل تفعيل دوره وتنظيم العمل والتنسيق بين المؤسسات السياحية والإعلامية والأكاديمية في الدول العربية والمنظمات والهيئات السياحية الدولية بخصوص عقد اللقاءات الدورية وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التكاملية والبروتوكولات الخاصة بالتعاون الثنائي ووضع البرامج والخطط التسويقية وبحث كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالسياحة في الدول العربية ودعمها.

والفعاليات هذا العام ستشهد لأول مرة تكريم الرواد الإعلاميين والسياحيين مثل اسم الراحلة الإعلامية جانيت فرج مقدمة أول برنامج تليفزيوني عن السياحة في التليفزيون المصري "خمسة سياحة" والكاتب الكبير جلال دويدار، وعدد من الإعلاميين والكتاب السياحيين المتميزين، وإطلاق أول جوائز للتميز السياحي في مصر وتضم فئات الإعلام السياحي والشركات والهيئات والشخصيات المؤثرة في مسيرة قطاع السياحة المصري.

ولفت أحمد عليوة، رئيس الجمعية الأردنية للإعلام السياحي، إلى أن ورش العمل الخاصة بالملتقى ستناقش "تأثيرات القوى الناعمة في تشكيل الصورة الذهنية السياحية"، كما ستطرح أهم المعوقات أمام صناعة السياحة العربية والمصرية حاليًا وآليات عبور هذه الصناعة.​