أدهشتني الاتهامات والتشكيك في علاقتي به.. "أخو" هيثم زكي يرد على الانتقادات (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

صاحب اسم رامي عز الدين بركات الوريث الشرعي للفنان هيثم أحمد زكي، (أخوه من أمه)، العديد من الاتهامات والانتقادات مؤخرًا، على خلفية تقرير عرضته "القناة الأولى"، قيل خلاله إن الشاب باع مقتنيات "النمر الأسود"، وإنه رفض المساهمة في صدقة جارية على روح أخيه، واتهامات شقيقتي أحمد زكي باهتمامه بالإرث فقط، مدعيتين أنه لم يتواصل مع شقيقه منذ 7 سنوات.

رامي بركات نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، الذي يعيش منذ نعومة أظافره في المملكة المتحدة، أعرب عن استيائه من كل تلك الاتهامات، وحرص على الرد خلال الخليج 365.. وإلى نص الحوار:

أنا مندهش من كل هذه الادعاءات والاتهامات.. بهذه العبارات بدأ رامي الحديث عن الأزمة، مؤكدًا أنه لم يكن يتخيل أن يشكك أحدًا في علاقته بأخيه، إذ قال: "أنا مندهش جدًا من الكلام اللي سمعته، وشئ غريب إنه يتقال إننا لم نتواصل من 7 سنوات".

وأضاف: "أنا لا أكن عداءً لأي شخص ولكن كيف يمكن أن يقال إننا لم نتواصل منذ 7 سنوات.. هل كانوا يعيشون مع هيثم مثلاً ليقرروا ذلك؟.. وملحوظة هيثم لم يحدثني عنهم أبدًا".

وعن اتهامه بالاهتمام بالميراث فقط، قال "رامي": "عندما حضرت عزاء شقيقي لم يكن حضوري سوى لآداء واجبي نحو أخي، ولم ولن أفكر في ميراث أو خلافه، ولم يخطر على بالي لحظة أن الميراث حمل ثقيل وأنا من يبذل الجهد في الحفاظ عليه وصيانته".

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وأكد الأخ غير الشقيق لهيثم زكي، إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه أحد، ولا يعلم سبب هذا الكم من الهجوم عليه، قائلاً: "لا أحمل أحقاد لحد ولا اعلم السبب الحقيقي وراء هذا الحقد والهجوم، والتحامل على شخصي، وأنا لم أحرج أو أجرح أحدًا يومًا: "فيه حاجات شخصية بحتة لا يحق لأحد أيًا كان مين هو التطرق إليها".

وقال نجل الفنانة الراحلة، إنه لن يسمح لأحد أن يجبره على الرد على أمورًا سلبية، وبالنسبة لمقتنيات أحمد زكي، قال: "أنا لم أفرط بها، ونقلت معظمها من المكتب المباع بالهرم إلى الشقة، ولم يتبقى سوى بعض المقتنيات وكنت انوي العودة ونقلها بعد ذلك، فأنا لم افرط في مقتنياته من قبل ولن يحدث ذلك مستقبلاً".

وعن تصريحات الدكتور أشرف زكي بشأن رفضه المساهمة في صدقة جارية لأخيه، قال نجل الخبير السياحي، إنه لم يرفض المساهمة ولكنه لديه وجهة نظر خاصة في هذا الشأن، قائلاً: "أنا ما رفضتش أعمل لأخويا صدقة جارية، لكن وجهة نظري إن هيثم أكبر من إننا نلم فلوس عشان نعمله صدقة جارية؛ لإن المفروض لو اتعمل صدقة تبقى من ماله الخاص، حتى ينال ثوابها كاملاً".

وأضاف: "كل الموضوع إنني أنتظر حتى سداد الالتزامات المادية لهذا الإرث تجاه بعض الجهات، ومن ثم سأقرر حجم وشكل الصدقة الجارية، وستكون من مال هيثم الخاص: لينال ثوابها كاملاً".

وتابع: "أتمنى أن يتوقف الجميع من التدخل في شؤون الآخرين لأن هذا أسوأ ما ابتلينا به، وأتمنى أيضًا أن نهتم بأشياء أكبر تعود بالفائدة على البلد ومساعدة رئيس البلد فيما يطمح إليه من عودة مصر ووضعها في مكانها الصحيح"، مضيفًا: "للأسف أنا شايف أن الرئيس يبني من جهة وآخرون يهدمون من جهة آخرى، دعونا ننشر الحب والسلام بين الناس بدلاً من دعاوي الكراهية والأحقاد".

واختتم شقيق الفنان الراحل حديثه مع "الخليج 365"، موجهًا رسالة إلى شقيقه قائلاً: "رحم الله هيثم الذي لم ينصفه أحد في حياته، بل وتم استغلاله أسوأ استغلال".​