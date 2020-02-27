ضحايا "واينستين" يرحبن بمحاكمته بجرائم"جنسية"

ضحايا واينستين يرحبن بمحاكمته بجرائمجنسية

الخميس 27 فبراير 2020

رحبت ممثلات هوليووديات يتّهمن المنتج السينمائي هارفي واينستين بارتكاب جرائم جنسية، الثلاثاء، بمحاكمته المقبلة في لوس أنجلوس لكنهن أعربن عن خوفهن من أنه قد يفلت من السجن بادعائه أنه مريض.



وأدين المنتج (67 عاما)، الإثنين، في نيويورك بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب في انتصار جزئي لحركة #مي تو المناهضة للتحرش الجنسي، وتتجه الأنظار الآن إلى كاليفورنيا حيث وجهت إليه تهم منفصلة.

وقالت الممثلة لويزيت جايس، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مبنى بلدية لوس أنجلوس: "هارفي، لقد عبثت مع النساء الخطأ، سنراك هنا في لوس أنجلوس حيث نأمل في أن تدان بالسجن مدى الحياة".

وكان من المقرر سجن واينستين في سجن رايكرز آيلند في نيويورك، لكنه أمضى ليلة الإثنين في مستشفى في مانهاتن بعدما اشتكى من آلام في الصدر.

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وقالت المراسلة التلفزيونية، لورين سيفان، وهي من بين 11 امرأة تحدثت خلال المؤتمر الصحفي: "قال محاموه إنه سيكون خارج السجن أثناء استئنافهم الحكم بسبب مشكلاته الصحية، هذا أمر مرعب".

وأضافت: "في حال عدم نقله مباشرة إلى السجن "فهذا يعني أنه يتلقى معاملة خاصة".

وقد أعرب العديد من النساء الحاضرات عن شكوكهن بشأن خطورة حالة واينستين الطبية، وقالت سارة آن ماسي: "ربما يعاني من نوبة ذعر، كما تعلمون، إنه أمر اختبرناه جميعنا".

وتشمل الاتهامات مزاعم من عارضة الأزياء السابقة لورين يونج بأن واينستين اعتدى عليها جنسيا في فندق في بيفرلي هيلز خلال 2013 عندما كانت تطمح إلى أن تكون ممثلة، وكذلك اتهم ممثلو الادعاء في لوس أنجلوس واينستين باغتصاب عارضة أزياء إيطالية عشية اعتدائه على يونج.

وينطق بالحكم في قضية واينستين في نيويورك، في 11 مارس/آذار وهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 29 عاما.