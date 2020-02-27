تعرف على تفاصيل وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة

الأربعاء 26 فبراير 2020

أعلن الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني نبأ وفاة إعلامية كويتية بجرعة مخدرات زائدة كانت تشاركها مع شاب من أقربائها.



وفي تغريدته عبر Twitter، قال أبو طلال الحمداني إن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة الإعلامية بعد اختفائها بعدة أيام وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أنها توفيت نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

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ووفقا لما ذكره موقع "إرم نيوز" الإعلامية هي ليالي أسد وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم بمشاركتها التعاطي، ومشتبه في أنه كان يجلب لها المخدرات، وتم احتجازهما على ذمة التحقيق.

وأضاف أبو طلال أن الشاب المتهم هو من أقربائها وقام بتركها بعد أن سقطت ميتة في الشقة نتيجة الجرعة الزائدة، وأغلق الباب عليها وخرج، وفي اليوم التالي اتصل بأقربائها وادعى أنها كانت اتصلت به سابقا طلبا للمساعدة وعندما عاود الاتصال بها لم تجب على اتصالاته وأنه يشعر بالقلق، وطلب منهم الذهاب إلى شقتها والاطمئنان عليها.

لكن صديقة للمتهمة افتقدتها، فذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب بضع مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنه ليس مقفلا فقامت بفتحه والدخول وعثرت على الإعلامية متوفاة.