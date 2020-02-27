شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"بوسة وحضن".. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجوى كرم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة سيرين عبد النور، بعيد ميلاد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الذى وافق أمس 26 فبراير، وسط تهانى محبيها.

الفنانة سيرين عبد النور، شاركت فيديو برفقة الفنانة نجوى كرم، وعلقت قائلة: "بحبك قد ما فى حب بالدنى، وبتمنالك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد عليكى بالسلام والأمان الله يحميلى ياكى من كل شر".

يشار إلى أنه كان احتفل عدد من محبى ومعجبى نجوى كرم، حيث أعدوا لها مفاجأة احتفالاً بعيد ميلادها فى العاصمة اللبنانية بيروت، واستقبلوها بالورود وفرق الدبكة والمفرقعات النارية وقطعت نجوى قالب الحلوى وسط فرحة كبيرة، وتأثرت نجوى بالاحتفال ومن شده تأثرها دمعت خلال الاحتفال.

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وعلى جانب آخر وجهت النجمة الكبيرة نجوى كرم، الشكر للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، مشيرة إلى أنه لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، على هامش مشاركتها فى أوبريت صناع الأمل.

ونشرت نجوى كرم فيديو، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وعلقت عليه: "الرّاعي عارف لعبة الكون ونحن معه.. لأن الأمل بياخدنا على استمرارية العيش بنجاح، وتفاؤل.. نحن مع الأمل، مع الحُبّ، خصوصًا حُبّ الأوطان".

وتابعت: "نشكر سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يللى دايما بيِسبَق الأحداث وبِفَكّر بإنسانيّة مبارح واليوم وبُكرا! فهو لا ينتظر الأحداث بل يصنعها، لهذا سُمِّيَت صناع الأمل".

وكان عدد كبير من نجوم الغناء بالوطن العربى فى شاركوا تقديم أوبريت غنائى لدولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان "صناع الأمل".