جونى ديب يقاضى صحيفة بريطانية بتهمة التشهير.. اعرف التفاصيل؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجم الهوليودى جونى ديب، إلى محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، على خلفية مقاضاته صحيفة "ذى صن"، التي نشرت من قبل أن التهمته زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد بالعنف الزوجى.

ونفي ديب مزاعم الإساءة إلى أمبر هبرد، وحضر المحكمة العليا في لندن لحضور جلسة تمهيدية في دعوى تشهير ضد صحيفة ذا صن البريطانية، وفقا لموقع abcnews.

قال محامي جوني ديب لقاض بريطاني يوم الاربعاء إن زوجة النجم السابق أمبر هيرد كذبت عندما اتهمت بالاعتداء عليها، بيتما أشار المحامي عن وجود تسجيل كشفت عنه وسائل إعلام تقر فيه الممثلة بأنها ضربت جوني ديب، ما يعنى أنها ليست ضحية عنف أسرى بل كانت المعتدية على ديب.

ويقوم نجم هوليوود بمقاضاة صحيفة ذا صن، والمدير التنفيذي للصحيفة دان ووتون ،على مقال نشر عام 2018 يزعم أنه كان يسيء إلى أمبر هيرد.

وجلس نجم "قراصنة الكاريبي" خلف فريقه القانوني في المحكمة حيث قال محاميه ديفيد شيربورن إن القضية ستعرض نسخًا "معارضة تمامًا" لأحداث التي تعرضها الصحيفة من ديب وهيرد.

شهدت الفترة الاخيرة، تطورات جديدة في القضايا والدعاوي القضائية المقامة بين الممثل العالمي جوني ديب، وزوجته السابقة الممثلة العالمية آمبر هيرد، بعد انتشار تسجيل صوتي للأخيرة وهي تزعم فيه اعتداءها بالضرب على ديب اثناء زواجهما.

وعلى غرار طرد ديب من تجسيد دور القرصان "جاك سبارو" في سلسلة افلام the Pirates of the Caribbean، على خلفية اعتداءه بالضرب على "آمبر هيرد"، دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لطرد هيرد من بطولة فيلمها الجديد Aquaman 2.

ورصدت المواقع العالمية أخر تطورات الحملة التي صممت موقع لحصد توقيعات من الجمهور لطرد "هيرد" الذي وصل لأكثر 170 ألف توقيع، خلال الايام الاخيرة الماضية بعد تأكيد اعتداء هيرد علي ديب بالضرب، وادعاءها بعكس ذلك مما عكس على مشواره الفني واستبعد من فيلمه الأخير.

ووفقاً للتسجيل الصوتي، يظهر فيه اعتراف ضمنى للممثلة وهي تقول "اللعنة يا ديب كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك، وفي الخلفية وهو يهرول كالأطفال"، وسرعان ما ربطت الصحيفة ذلك التسجيل بالحادثة التي تعرض لها ديب بعد شهر من زواجهما، حيث تم نقله للمستشفى في استراليا بعد اصابته في الاصبع بشكل كبير، وهو ما ترجح الصحيفة أنه الاعتداء بالضرب.