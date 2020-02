شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل The Letter for the King يصل نيتفلكس 20 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن موعد عرض مسلسلها الخيالى الجديد The Letter for the King، حيث يصل إلى منصة البث فى 20 مارس المقبل، وستتبع السلسلة الجديدة العديد من الأحداث والمفارقات، حيث سعى فارس لتسليم رسالة سرية إلى الملك، والذى يقع في نبوءة سحرية على طول الطريق، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "digitalspy"، كما قامت الشبكة بـ طرح أول تريلر للمسلسل الجديد، الذى وصلت مدته إلى دقيقة و 29 ثانية، واحتوى على العديد من المشاهد التشويقية للعمل.

قام بـ كتابة المسلسل الجديد من تاليف Will Davies (How to Train Your Dragon)، بالإصافة إلى أن المسلسل مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم من تأليف Tonke Dragt.

المسلسل سيتكون من 6 حلقات، ومن بين الممثلين أمير ويلسون دريمز الذي يلعب دور فارس تيوري، وممثل Lord of the Rings ديفيد وينهام في دور السير تيوري الشجاع، وأميد جليلي في دور سير فانتومار، وبيتر فرديناندو (King Arthur: Legend of the Sword) في دور جارو وروبي سيركيس (National Treasure) في دور لافينيا.

وتدور قصة مسلسل (The Letter For The King) حول أمير قاسي يهدد بإغراق العالم في الظلام، وحينها يقوم فارس صغير اسمه تيوري (أمير ويلسون) برحلة ملحمية لإيصال الرسالة إلى الملك، وعبر الرحلة يجد نفسه دون قصد في قلب نبوءة سحرية، والتى تتنبأ بظهور بطل يمكنه التغلب على الأمير وإحلال السلام، وإذا مرت هذه الرحلة بسلام، سوف يتعلم تيوري معنى أن يكون فارساً وقائداً بحق.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس، عن انضمام الممثل الأمريكى جانلو كاستيلانوس، إلى الموسم الرابع والأخير من سلسلة الغموض والإثارة ، 13 Reasons Why، ولم تكشف الشبكة عن أى معلومات حول دوره، كما لم تعلن الشبكة عن موعد طرح الموسم الجديد، الذى من المقرر أن يعرض قبل نهاية العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما قررت الشركة المنتجة لمسلسل 13 Reasons Why، تجديده لموسم رابع جديد، بعد نجاح الموسم الثالث، ورفع تقييمه عبر موقع IMDB.

وفى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.