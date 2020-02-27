شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق محمد رمضان يرزق بـ"زين".. والنجم:"الحمد لله حمداً كثيراً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان، ومدير أعماله بطفل أطلق عليه أسم زين، حيث يعتبر الأبن الثالث له بعد إنجى ومحمد.





وكتب محمد رمضان، عبر صفحته على فيس بوك:"زين محمود رمضان الحمد لله حمداً كثيراً طيباً"، بينما تلقى الدعوات والتهانى من جمهوره.

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وقال محمود رمضان، عبر صفحته بموقع فيس بوك:" الحمدلله حمدا كثيرا زين ابنى آخر العنقود..بعد انجى16..ومحمد11 ربنا يحفظ ثلاثتهم.. ويجعلهم سند وضهر لبعض".

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، طرح برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدا أنه سيطرح الأغنية قريبا وعلق رمضان، على البرومو، قائلا: "شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".

من جانب أخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، اليوم المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.