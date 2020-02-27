شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا مفاجأة نادية الجندى ونبيلة عبيد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم أحمد السقا مع النجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد في مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" حيث يشارك السقا كضيف شرف خلال الأحداث، إذ تواجد السقا في العاصمة اللبنانية بيروت هذا الأسبوع من أجل تصوير مشاهده في العمل، ليكون السقا مفاجأة النجمتين في رمضان المقبل إلى جانب عدد آخر من النجوم الذى يظهرون كضيوف شرف.



احمد السقا

مسلسل "نساء من ذهب" تدور أحداثه في إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك في بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقررالإعلان عن أسمائهم تباعًا.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

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ويغيب أحمد السقا عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دورالعرض بموسم عيد الفطرويشاركه البطولة منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.