عملية في الرحم.. شيرين تكشف سبب زيادة وزنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة.

وقالت الفنانة المصرية، في تصريحات لبرنامج "the insider" الذي يُعرض على شاشة "دبي"، إنها خضعت مؤخرًا لعملية إزالة تليف كبير على الرحم، مشيرةً إلى أن التليف على الرحم تعاني منه كل السيدات.

وأضافت الفنانة شيرين: "ثلاثة أرباع السيدات في العالم أجمع بيكون عندهم تليف على الرحم، بس اللي عندي كان التليف حجمه كبير، عشان كده شيلته بعملية كبيرة".

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وتابعت شيرين: "شيلت التليف بعملية كبيرة استدعت فتح البطن، كأني ولدت بشكل قيصري، عشان كده منطقة البطن عندي زادت، وكل جسمي زاد، بس أنا مش مضايقة بالعكس مبسوطة".

وأكدت شيرين أنها تتناول أدوية تزيد المياه في الجسم وتحبسها، ولكنها في الوقت ذاته، تخضع لجلسات مساج، وتسير على نظام غذائي من أجل عودتها لوزنها الطبيعي، قائلة: "بس أنا مش مضايقة، ما هو أنا لإما أقعد في البيت وأرفض الحفلات، لإما أنزل اشتغل وميهمنيش الكلام ده، فانا بنزل اشتغل".

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعاقدت على غناء تتر مسلسل "عشرين عشرين" للفنانة نادين نسيب نجيم.