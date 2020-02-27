هذا اسمه.. شقيق محمد رمضان يُرزق بمولود جديد (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، صورة له مع مولوده الجديد، الذي أطلق عليه اسم زين.

وعلق محمود رمضان على الصورة: "الحمد لله، حمدا كثيرا، زين ابنى آخر العنقود، بعد إنجى 16، ومحمد 11، ربنا يحفظ ثلاثتهم، ويجعلهم سند وضهر لبعض".

يُذكر أن محمود رمضان شارك في عدة أعمال منها: "الألماني، قلب الأسد، طاقة النور"، وغيرها.