هذا اسمه.. شقيق محمد رمضان يُرزق بمولود جديد (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، صورة له مع مولوده الجديد، الذي أطلق عليه اسم زين.
وعلق محمود رمضان على الصورة: "الحمد لله، حمدا كثيرا، زين ابنى آخر العنقود، بعد إنجى 16، ومحمد 11، ربنا يحفظ ثلاثتهم، ويجعلهم سند وضهر لبعض".
يُذكر أن محمود رمضان شارك في عدة أعمال منها: "الألماني، قلب الأسد، طاقة النور"، وغيرها.
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