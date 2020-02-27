ندى موسى تقود دراجة ولاميتا فرنجية بفستان شفاف.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تقود الدراجة بأحد الشوراع.

محمد الشرنوبي

نشر الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

محمد محسن

نشر الفنان محمد محسن، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة هبة مجدي، وهما يرتديان "كمامة".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس برنامجها "كلام ستات".

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أنابيلا هلال

نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان قصير.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من جلسة تصوير جديدة لها ظهرت فيها بفستان أسود شفاف.

خالد أنور

نشر الفنان خالد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بأحد الأندية الرياضية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.