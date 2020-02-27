"كرة ماما".. صورة طريفة لشاكيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة العالمية شاكيرا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها، وصفها متابعوها بالطريفة.
وظهرت شاكيرا وهي تحمل أداة التزلج على الجليد وعلقت عليها: "كرة ماما.. وتزلج ماما". في إشارة منها إلى رعايتها لصديقها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة والمنتخب الأسباني، ورعاية ابنائها في رياضة التزلج على الجليد.
يذكر أن جيرارد بيكيه، يبلغ من العمر 32 عاما، وهو أصغر من شاكيرا بـ10 سنوات، وقد ارتبطا معا منذ العام 2009، وأنجبت منها ساشا وميلان.
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