بالفيديو.. مكالمة هاتفية تشعل أزمة جديدة بين محمد رمضان وعمرو مصطفى

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء من خلاله مداخلة هاتفية للفنان عمرو مصطفى، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وصرح عمرو من خلال المكالمة بأن حفلات محمد رمضان لا تتعدى 3 الالاف من الجمهور، ومن ناحيتها ظهر رمضان في إحدى حفلاته، وهي تتعدى الـ 30 الف من الجمهور.

وكان رمضان حل ضيف الإعلامي وائل الإبراشي، واثارت حلقة البرنامج جدلًا واسعًا، وذلك عندما تحدث النجم محمد رمضان عن أزماته الفنية، والتي وصفها، بأنها، حملات مشوهة لأعماله الفنية.

وعندما سأله الإعلامي وائل الإبراشي، عن سبب ذلك، أجاب رمضان، قائلًا: هناك أحد الفنانين الكبار لا يريد لي الخير، ولا يريد مني أن اكون على الساحة، حتي لا يتأثر في السوق.

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وصرح الإبراشي بأن ذلك الفنان،

هو النجم الكبير عمرو دياب، ولكن نفى رمضان ذلك، وظل يضحك، ماتسببت في جدل واسع، بين جمهور ومحبين، النجم الكبير عمرو دياب، الذي اعتبروا رد محمد رمضان سخرية من الهضبة.

وتعقيبًا عليه، نشر الشاعر تامر حسين، منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: الحقيقة مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاى .. وهل يُعقل راجل مُتربع على قمة الغناء ٣٠ سنة ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته وقدوة بجد للشباب ومختلف الأجيال والأعمار ومطرب كبير .. مش بيقول "راب" ولا دخيل على الشُغلانة حايفكر يمنع ممثل أو مؤدى من الغُنا أو حايحاربك مثلاً

.. ياجماعة اتقوا الله واعقلوا اللى بيتقال الناس مش حاتتعاطف مع الهزى ده الناس بتشمئز من الكلام اللى مفيهوش ريحة المنطق .. وربنا يهدى .. وادى رد محامى المطرب عمرو دياب على الإتهام الباطل .. ياريت يا أستاذ يللى بتتهم الناس بالباطل نحافظ على رموزنا الحقيقين والمؤثرين بالإيجاب ونجومنا الكبار اللى فاضلين لنا عشان لما تبقى حضرتك ناجح ٣٠ سنة على التوالى نتشرف بيك وب انجازاتك وبسيرتك ونقف ضد اللى يمسك بكلمه الكبير له مقامه واحترامه وتقديره .. وياريت ننجح بشرف.

ومن ناحيتها علق الملحن عمرو مصطفى على الشاعر تامر حسين، قائلًا: اعتقد أن رد تامر بسيط بالنسبه لو انا رديت تقول نمبر وان علي الممثلين الساكتين عن التجاوزات بتعتك ماشي ملناش دعوه لكن عند الغناء والموسيقي بلاش علشان هتزعل الموسيقي والغناء وعمرو دياب تحديدًا "خط احمر" و هو انت بتمتهن مهنه او ليك فيها عشان اي حد في المهنة يغير منك ويحاربك يابني انت ماتعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتك.