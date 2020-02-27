فيديو .. فتحي عبد الوهاب لـ خالد الصاوي: دخول مفاجئ

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر فتحي عبد الوهاب برفقة خالد الصاوي، في كواليس مسلسل القاهرة كابول، وعلق فتحي عليه، قائلًا: دخول مفاجئ.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول،

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حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، نتيجة الأعمال الإرهابية التي تقع في هذة المنطقة، حيث يتصدى ضابط شرطة لإرهابي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ومن ناحيتها ينقل الصورة مذيع لكي يدخل ضمن الأحداث التي تحمل ثلاث قصص تشويقية.

يذكر أن مسلسل القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، حسني شتا، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، أحمد رزق، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.