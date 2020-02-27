فيديو .. فتحي عبد الوهاب لـ خالد الصاوي: دخول مفاجئ

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب، فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وظهر فتحي عبد الوهاب برفقة خالد الصاوي، في كواليس مسلسل القاهرة كابول، وعلق فتحي عليه، قائلًا: دخول مفاجئ.
وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول،
يذكر أن مسلسل القاهرة كابول من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة كل من طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، حسني شتا، محمود الشرقاوي، خالد كمال، كريم سرور، أحمد رزق، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.
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