بالفيديو- ما الذي جمع سيرين عبد النور ونجوى كرم؟

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 26 شباط الجاري.‏

وفي هذه المناسبة نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وهي تغني لنجوى كرم "عيد ميلاد سعيد" وتقبلها متمنية لها ‏عامًا سعيدًا. وذلك في جلسة خاصة احتفالا بعيدهما الذي يصادف في هذا الشهر.

وكتبت عبد النور معلقة على الفيديو: "بحبك قد ما في حب بالدني، وبتمنى لك النور والفرح الدائم لقلبك الحلو المليان طاقة إيجابية ينعاد ‏عليكي بالسلام والأمان، الله يحمي لي اياكي من كل شر".‏

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