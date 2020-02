كريم الكوسا الأكثر إعجابًا في العالم

ميرنا وليد - بيروت - صدرت في الولايات المتحده الأميركية، كانون الأول ٢٠١٩ عن دار Times Square Press, New York، النسخة الرابعة من كتاب The World's Best of the Best and Most Illustrious — Men, Women, Places, Awards and Accomplishments ، كُرَّم فيه شخصيات من جميع أنحاء العالم وفي مجالات مختلفة مدرجة في القائمة الدولية لأكثر الرجال والنساء إعجابًا في العالم، وحلّ الكاتب اللبناني ​كريم الكوسا​ قي لائحةٍ من ثمانية كتّاب عن منطقة الشرق الاوسط هم : إليف شافاق (تركيا)، كوليت خوري (سوريا)، فاطمة مرنيسي (المغرب)، ناتالي هاندال (فلسطين)، نوال السعداوي (مصر)، د. جان مارك أركتنجي، د. كمال ديب، وكريم الكوسا (لبنان)

هذا وقد تم تكريم عددًا من الشخصيات اللبنانية البارزة في مجالات أخرى عدة.

في الإعلام، الشأن العام، عالم الموضة، التمثيل : كارمن لبس، عادل كرم، آنجو ريحان، دارينا الجندي، عباس شاهين، رولا شامية، فادي رعيدي، وكميل أسمر، الغناء : ماجدة الرومي، فيروز، جوليا بطرس، نجوى كرم، ومعين شريف.

في تكريم الكوسا، ذكر الكتّاب مشروع تحويل روايته The Phoenician Code الصادرة أولا في أميركا عن دار Sunbury Press، عام ٢٠١١، وتمت ترجمتها إلى العربية (عن دار سائر المشرق، "الشيفرة الفينيقية"، بيروت ٢٠١٦)، والفرنسية (Le Code Phénicien، عن دار Éditions Dervy،، باريس ٢٠١٨)، محققة نسبة مبيعاتٍ عالية، إلى مسلسل تلفزيوني تشويقي عالمي من ٣ الى ه مواسم (٨ حلقات الموسم) والذي سوف يلعب دور البطولة فيه عن شخصية "بول خوري" الممثل اللبناني الأميريكي Nick Tarabay، المعروف في مسلسلاتٍ عدة متل Spartacus، وهو اليوم في مرحلة التطوير السريع من قبل شركة Northern Star Pictures Inc.، الأميركية، مقرها كاليفورنيا، لإنتاج الأفلام والمسلسلات، والمقرر إطلاقه في خريف ٢٠٢٠ (أو شتاء ٢٠٢١، كحد أقصى).

يروي المسلسل قصة مؤرخ لبناني-أميريكي تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح هدفًا للقتلة. فيضطّر على الفرار إلى الظل والحفر عميقاً في التاريخ القديم لفضح المنظمة السرية المصممة على قتله.

وقد صرح الكاتب/المنتج Pierre Lapointe، رئيس الشركة المنتجة : "تخيلوا إنديانا جونز (Indiana Jones) يلتقي شفرة دافنشي (The Da Vinci Code)! إنها قصة جذابة ومسلية مع بعض المقطوعات والمشاهد التشويقية المليئة بالإثارة والآكشن ...".