خاص بالصور- فيصل الأسطواني يتعرض لحادث في "ما فيي"

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الممثل ​فيصل الأسطواني​ بحالة إغماء في كواليس تصوير مسلسل "مافيي" ويستلقي على سرير الدفاع المدني بعدما حضر الى موقع التصوير لمعالجته، وفي سؤالنا عن حقيقة الحادثة التي تعرض له، كشف لموقع "الفن"، أنه مشهد من مسلسل "مافيي" وهو في صحة جيّدة.

إذ يتعرض الممثل اللبناني فيصل الأسطواني الى حادث سقوط عن السلالم ضمن أحداث مسلسل "ما فيي" بجزئه الثاني وعلى أثره يحضر الدفاع المدني الى موقع التصوير لاصطحابه الى المستشفى. ويعود الأسطواني بعد يومين لاستكمال تصوير مسلسل "الحرملك" في أبو ظبي.