ديميت أوزدمير تتوجه برسالة الى محبيها في عيدها الـ28

ميرنا وليد - بيروت - توجهت الممثلة التركية ديميت أوزديمير بالشكر لمتابعيها وتهنئتها بعيد ميلادها الـ 28 عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّقت ديميت قائلة:"شكراً جزيلاً على تعليقاتكم اللطيفة، أتمنى لكم السعادة جميعاً من قلبي".

كما نشرت مقطع فيديو من الحلقة الثامنة لمسلسل "منزلي" الذي يجمعها ببطل المسلسل ابراهيم تشاليكول وتدور قصته المسلسل حول زينب ومهدي، اللذين عاشا طفولة سيئة وتعيسة بسبب سوء المعاملة والتي تركت آثارها عليهما وعلى حياتهما، ليلتقيا سويًا وتبدأ بينهما قصة عشق أسطورية. الجدير ذكره أن مسلسل "منزلي" من تأليف سيناريو ايلام جنبولات، وإخراج تشاغري بيركتار.