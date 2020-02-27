بالفيديو- محبو نجوى كرم في المغرب يحتفلون بعيدها

ميرنا وليد - بيروت - وجّه محبو الفنانة اللبنانية نجوى كرم في المغرب رسالة معايدة لها عبر يوتيوب بمناسبة حلول عيد ميلادها، من خلال فيديو وثقوا فيه لحظات احتفالهم بهذه المناسبة في المغرب. وظهر في الفيديو عدد من المحبين يجمعه الرقص والفرح والموسيقى تحت شعار الإتحاد قوّة وتخلّل الفيديو معايدات من المحبين واتصال هاتفي من نجوى كرم لجمهورها حين اجتمعوا لمعايدتها.
وبدورها علّقت نجوى كرم : "صراحة شي بيرفع الرّاس، وأنا كتير بشكركن فانز المغرب، إنشاء الله، الله بكافيكن دايماً بأحلى الأغاني، لأنّو الأغاني هي اللّي بيوصل صداها لعندكن، وبتخلينا نمتلك الحبّ أكتر بين بعضنا بشكركن كتير ويلا إلى الأمام وكنبغيكم بزّاف بزّاف
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