كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسماء أبو اليزيد تكشف موعد طرح الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسألها أحد معجبيها عن موعد طرح الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" من خلال التعليقات قائلًا:"صباح الخير يا جميلة أمتى الجزء الثاني من مسلسل الآنسة فرح"، وردت أسماء أبو اليزيد على التعليق قائلة: "بعد العيد إن شاء الله".

يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تشارك في مسلسل "الآنسة فرح" الذي يعرض حاليًّا على مجموعة قنوات "mbc".

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة علي الصورة قائلة: "صباح الخير".

من ناحية أخرى يشارك في بطولة مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

