تراند اليوم : السبت ..جمال الشاعر فى أمسية شعرية بأوبرا الاسكندرية

الإسكندرية/نسرين عبد الرحيم

فى اطار النشاط الفكرى والثقافى التى تقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر وتحت اشراف امال سعد مدير النشاط الثقافى والفكرى بدار الاوبرا المصرية يقام فى تمام السابعة من مساء السبت المقبل الموافق 29 من فبراير الجارى امسية شعرية للشاعر والاعلامى الكبير جمال الشاعر حيث يقدم نخبة متميزة من اعماله الابداعية التى تتنوع بين الرومانسية والوطنية منها قصائد من هذا القمر..انا رجل بلا ماض..حوماية العيد..السكرتيرة ..يبدو انا مختلفان وغيرها

ويتخلل اللقاء عزف لمقطوعات موسيقية لنجوم أوبرا الاسكندرية

لاشهر الحان اغنيات كوكب الشرق أم كلثوم منهاانت عمرى..أمل حياتى..ياليلة العيد..الأطلال..الحب كله ..سيرة الحب..حي ت قلبى معاك..طوف وشوف..فات الميعاد..هذه ليلتى..حب ايه..حيرت قلبى معاك ..هو صحيح الهوى غلاب..للصبر حدود..انت الحب..يا ظالمنى.

الامسية من تقديم الاعلامية المتميزة عزة عابدين .

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يذكر أن جمال الشاعر حصل على بكالوريوس التجارة فى عام 1979 ثم درس الاعلام وعمل مذيعا بأذاعة صوت العرب فى عام 1980 وحتى عام 1983

ومذيعا بالتلفزيون منذ عام 1983..كما عمل قارئا للنشرة الاخبارية وقدم عددا من البرامج المتنوعةمثل شعر وشعراء..أوبرا..مهرجان رمضان..أمانى وأغانى..كما شغل الشاعر منصب رئيس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصرى وعضو لجنة النصوص باتحاد الاذاعة والتليفزيون..كما شارك فى العديد من المهرجانات والمؤتمرات الادبية والشعرية فى القاهرة وبغداد وجدة وغيرها

نشر العديد من قصائده فى أشهر الاصدرات الدورية المصرية والعربية منها الاهرام..الشرق الأوسط..المجلة العربية..واصدر عدة دواوين شعرية منها اصفق اولا اصفق..ضحكت فأشعلت الحرائق..المماليك يأكلون البيتزا..وقد حصل على لقب أحسن مذيع تليفزيون فى عام 1991.