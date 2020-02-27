تأجيل حفل عمرو دياب في اللحظات الأخيرة

أعلنت الجهة المنظمة للحفل الذي كان مقرراً أن يقدّمه الفنان عمرو دياب في 28 فبراير الحالي، إلى يوم 29 التزاماً بإعلان الدولة المصرية الحداد عقب وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأربعاء.

وقد أعلن الفنان عن تأجيل حفله عبر حسابه على انستقرام، وأشار إلى أنّ الدخول سيكون بنفس التذاكر، كما نعى الفقيد حسني مبارك قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، تغمده الله برحمته وألهمهم الصبر والسلوان.

يذكر أنّ الحفل سيكون الأول عمرو دياب بعد صدور ألبومه الجديد.

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