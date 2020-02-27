فن ومشاهير

صور.. أول ليلة عرض لفيلم "بعلم الوصول" بحضور صناعه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول ليلة عرض لفيلم "بعلم الوصول" بحضور صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع فيلم "بعلم الوصول"  بالعرض الخاص للفيلم فى إحدى السينمات بمنطقة الزمالك، بحضور جميع صناعه، مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقى ولبنى ونس، ورفل خليل، ومحمد سرحان وشاركهم العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم المخرج الكبير داوود عبد السيد والمخرج أحمد عبد الله والنجوم يسرا اللوزى ومحمد فراج وطارق عبد العزيز، ومنى هلا، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب أحمد العايدى و الإعلاميين  راجى عنايت وبثينة مقدمى برنامج القاهرة اليوم والفنان احمد عزت وعدد كبير َمن النجوم والصناع والشخصيات العامة. 

 

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التى حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التى تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتى من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهى فى الثامنة عشرة من عمرها.

 

يشارك فى بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقى، محمد سرحان، لبنى ونس  ورفل خليل".

 

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية فى قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

 

5f12eb69-4513-4c80-8b6d-4ed9e138cefb

 

 

8e12b989-cb03-434d-826b-d7f91ca07a6d

 

 

Advertisements
79d86c05-c96e-430e-b4a8-ee395658d82e

 

 

89d0f46f-e5fa-4e85-baa3-26b679e51e77

 

 

95effbad-7a2a-402d-ae95-c2c7dca28add

 

 

70544b3a-6efb-411a-bb80-0e3efc9e4983

 

 

dc11920c-8f2d-4fa2-be45-9cc2377017b1

 

 

f058a27c-2654-4f2e-a455-2be608780548

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أول ليلة عرض لفيلم "بعلم الوصول" بحضور صناعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا