شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أول ليلة عرض لفيلم "بعلم الوصول" بحضور صناعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع فيلم "بعلم الوصول" بالعرض الخاص للفيلم فى إحدى السينمات بمنطقة الزمالك، بحضور جميع صناعه، مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقى ولبنى ونس، ورفل خليل، ومحمد سرحان وشاركهم العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم المخرج الكبير داوود عبد السيد والمخرج أحمد عبد الله والنجوم يسرا اللوزى ومحمد فراج وطارق عبد العزيز، ومنى هلا، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق والكاتب أحمد العايدى و الإعلاميين راجى عنايت وبثينة مقدمى برنامج القاهرة اليوم والفنان احمد عزت وعدد كبير َمن النجوم والصناع والشخصيات العامة.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التى حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى تدور أحداثه الفيلم حول "هالة"، التى تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتى من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهى فى الثامنة عشرة من عمرها.

يشارك فى بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقى، محمد سرحان، لبنى ونس ورفل خليل".

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية فى قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.