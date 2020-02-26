شاهدوا.. فيديو رومانسي يجمع ديمة بياعة وزوجها بحضور شيرين عبد الوهاب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 11:56 مساءً - تفاعل الجمهور مع مقطع فيديو جمع الفنانة السورية ديمة بياعة وزوجها المغربي أحمد الحلو خلال حضورهما حفلا غنائيا أحيته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونشر الحلو عبر حسابه بـ”سناب شات” الفيديو مع زوجته ديمة، أثناء جلوسهما بجوار بعضهما، ظهرت فيه الفنانة السورية وهي تغني مع شيرين عبد الوهاب أغنية “على بالي” بطريقة رومانسية لزوجها.

وتمايلت بياعة على زوجها أثناء غنائها له وظلت تداعب وجهه بيدها موجهة إليه كلمات الأغنية، بينما قال لها الحلو: “لا تستحي؟! طب غنيلي يلا”، بينما كان ممسكا بهاتفه لتوثيق تلك اللحظة بينهما.

وأشاد الجمهور بالعلاقة المميزة التي تجمع الاثنين، خاصة وأنهما عادة ما يحرصان على مشاركتهما الكثير من المواقف التي تؤكد قوة علاقتهما، إضافة إلى التصريحات التلفزيونية التي أدليا بها في مناسبات عديدة عن مدى السعادة والمحبة التي تجمعهما.

في المقابل؛ أبدى عدد من المعلقين على الفيديو استغرابهم من إصرار ديمة على إظهار مدى حبها لزوجها بهذه الطريقة أمام الجمهور، وطالبوها بالاحتفاظ بهذه المشاعر في منزلهما.

يذكر أن ديمة بياعة قد أكدت في وقت سابق أنها لا يوجد لديها مانع في مشاركة طليقها الفنان تيم حسن البطولة في أي عمل فني، موضحة أن الشرط الوحيد لقبولها ذلك، هو أن يكون الدور جيدا والقصة جيدة.وقالت في تصريحات تلفزيونية: “ليه لا.. إحنا بالأخير فن وتمثيل.. إذا الدور حلو ليه لا.. وليه حتى ما أوافق”.