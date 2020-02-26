تعرفوا على منزل ميريام كلينك و الحيوانات فيه.. هل ستترشح للانتخابات النيابية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 11:56 مساءً - في الجزء الثاني من مقابلة عارضة الأزياء ميريام كلينك دار الحديث حول السياسة في لبنان، و بعكس معظم الفنانين المؤيدين للثورة في لبنان إنتقدت كيف تغيرت الإنتفاضة بعد أيامها الأولى لتصبح مسيسة ضمن خط بعض الجهات السياسية اللبنانية وأعلنت ميريام عبر “الجديد فن” أنها سترشح نفسها في الإنتخابات النيابية المقبلة وأن الشخصية المفضلة لديها التي ترشحها لمنصب سياسي هي رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن ورأت أن كل الطبقة السياسية اللبنانية فاسدة منذ إتفاق الطائف حتى اليوم.

هذا في السياسة أما عن بيتها الزهري الكائن في الغابة فكان لنا جولة في أرجائه أخبرتنا فيها بتاريخه وكيف اختبأوا فيه أيام الحرب الأهلية اللبنانية واستضافوا يوماً أحد رؤساء الجمهورية السابقين بعد هربه من منزله و اختبائه عند جدها ووالدها الذي علمها حب الطبيعة والحيوانات وهذا هو سبب كما تقول لاستضافتها ثلاثين قطة وعددا من الكلاب و حماراً وغير ذلك من الحيوانات اليتيمة آوتها عبر السنين ,وعرفتنا إلى بعضها.