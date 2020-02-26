كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 11:56 مساءً - ظهرت الممثلة المصرية هبة مجدي مع زوجها الفنان المصري محمد محسن خلال تواجدهما في مطار القاهرة الدولي، وهما يرتديان الكمامة، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.
ونشر محسن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع مجدي مرتدين الكمامة، لكنه لم يشر إلى مكان سفرهما، وإكتفى بوضع “إيموشن” طائرة على الصورة، فيما نشرت مجدي صورة تجمعهما، خلال إنتظارهما في المطار قبل الإقلاع.
View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
Advertisements
A post shared by Mohamed Mohsen (@mohsenband) on Feb 25, 2020 at 4:08pm PST
يُذكر أن محسن إنتهى من تسجيل أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل إسم “فارس بني شقيان”، والثانية لم يكشف عن إسمها حتى تكون مفاجأة للمحبيه ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة إصابة هبة مجدي ومحمد محسن بفيروس “كورونا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.