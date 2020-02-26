ما حقيقة إصابة هبة مجدي ومحمد محسن بفيروس “كورونا”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 فبراير 2020 11:56 مساءً - ظهرت الممثلة المصرية ​هبة مجدي​ مع زوجها الفنان المصري ​محمد محسن​ خلال تواجدهما في مطار القاهرة الدولي، وهما يرتديان الكمامة، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر محسن عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع مجدي مرتدين الكمامة، لكنه لم يشر إلى مكان سفرهما، وإكتفى بوضع “إيموشن” طائرة على الصورة، فيما نشرت مجدي صورة تجمعهما، خلال إنتظارهما في المطار قبل الإقلاع.

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يُذكر أن محسن إنتهى من تسجيل أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل إسم “فارس بني شقيان”، والثانية لم يكشف عن إسمها حتى تكون مفاجأة للمحبيه ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية في الفترة المقبلة.