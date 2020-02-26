شيرين عبد الوهاب: أنا راضية بقضاء الله

متابعة بتجـــــــــرد: نفت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال لقاء تلفزيوني، خبر حملها، مطالبة جمهورها بالدعاء بأن يرزقها الله الذرية الصالحة من زوجها الفنان حسام حبيب.

وخلال اللقاء قالت “عبد الوهاب” أن “أمنيتها الوحيدة طفل من زوجها الفنان حسام حبيب الذي تعتبره حب عمرها، وأنها لم تنزعج من تكرار السؤال من قبل جمهورها عن شائعة حملها”، مؤكدة أن علاقتها بزوجها، تجعلها تتمنى أن يزين الله هذه العلاقة بالأطفال ويتم عليهما نعمته.

وأكدت أنها بمجرد أن تحدث هذه الفرحة الكبيرة ستعلن ذلك وأنها لن تستطيع إخفاء هذا الخبر الذي تنتظره.

وقد علق الفنان حسام حبيب عبر حسابه على إنستغرام عن حمله لزوجته لإنزالها من المسرح قائلاً: إنه دائماً يتفاجأ بتصرفاتها وعفويتها ويحب ذلك منها، خاصة أنها على طبيعتها سواء على المسرح أو خارجه”.