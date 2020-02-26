تعرف علي تفاصيل طلاق المشاهير أشهرهم أصالة ونوال الزغبي

شهد الوسط الفني خلال الفترة الماضية عدد من حالات الطلاق التى أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي وكانت محط إهتمام رواد السوشيال ميديا، وآخرهم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي.. ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الحالات.

- نوال الزغبي

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أعلنت خلال استضافتها فى برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.

وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.

- أصالة

كانت المطربة أصالة أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.

وعلقت أصالة على الصورة: "صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

- جيهان منصور

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أعلنت الإعلامية جيهان منصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل بعد 5 أشهر من الزواج.

وكتبت جيهان منصور أن "الزواج تم سريعا، وأنه تم الطلاق في سبتمبر، ولم تحصل على فرصة للتفكير"، وأضافت جيهان منصور قائلة إنها رفعت دعوى قضائية لتحصل على حقوقها الشرعية وتنتظر فقط شهور العدة، وتزوجت جيهان منصور من رجل الأعمال مجدي جميل في أبريل الماضي.

- إبنة هيفاء وهبي

أثارت زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، حالة من الجدل الواسع بعد أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، إذ ظهرت بدون دبلة الزواج في يدها، عكس ما كانت تعتاد بالظهور بها.

ظهور زينب فياض (ابنة هيفاء وهبي) بدون دبلة الزواج مؤخرًا، فتح باب الشك حول حقيقة طلاقها من زوجها، لاسيما وأنها تفرض السرية حول زوجها ولم تظهر معه أو تتحدث عنه مُطلقًا، كمان أنها دائمة الظهور مع ابنتيها «رهف ودانييلا» بدونه.

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