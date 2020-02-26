رئيس قصر السينما يكرم الفنان محمد صبحي عن مسيرته الفنية على مدار 50 عام

كرم مساء أمس الفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما بمقره بمنطقة جاردن سيتي، الفنان القدير محمد صبحى عن مسيرته الفنية على مدار 50 عاما.

وتحدث صبحي خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، عن مشواره الفني والعقبات التي صادفته خلال هذا المشوار، موضحا

اسباب تراجع المنتج الفني في السنوات الاخيرة واسرار تدني السينما، فضلا عن قيامه بطرح العديد من الحلول التي تواجه الفن والإبداع في مصر.

يشار إلي أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي، مسرحية “خيبتنا” من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية “غزل البنات” ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والفنان القدير شوقى طنطاوى والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية “خيبتنا” تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور “يائس” العالم فى علم الجينات.

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