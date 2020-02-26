تعرف على المطربين المشاركين في حفلات "حلبة السيارات" في آذار

تستضيف دولة الكويت في شهر مارس المقبل "حلبة السيارات"، ويحيه على هامش المهرجان عدد من الفنانين حفلات غنائية كبيرة. وأعلن سالم الهندي عن مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي في هذه الحفلات، لم يشاركوا في "فبراير الكويت" لعام 2020. وجاء جدول الحفلات: 5 مارس:

تامر حسني وإليسا 6 مارس:

نبيل شعيل وماجد المهندس 7 مارس:

مطرف وشيرين وعبادي Advertisements 12 مارس:

أصالة وعبد الله الرويشد 14 مارس:

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