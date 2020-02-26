زوج هالة فؤاد يكشف حقيقة بيع مقتنيات أحمد زكي

علق عز بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، على الجدل الذي أثير في الساعات الأخيرة حول بيع مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي.قال بركات، إن ابنه رامي، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قام بتوكيل المحامي بلال عبد الغني، للتصرف في كل أملاك هيثم.

أضاف، أن ابنه ، لا يعلم أي شيء بخصوص مقتنيات الراحل أحمد زكي، ولم يتصل به أي شخص للتحدث معه حول هذا الشأن، إلا أنه تأكد بعد مراجعة المحامي، بأنه لم يتم بيع سوى المكتب فقط، مؤكدًا على أن كل ما يتم تداوله حول بيع كل المقتنيات هو كلام لا أساس له من الصحة، معلقًا: "رامي لا يمتلك الوقت الكافي لمتابعة كل كبيرة وصغيرة بنفسه، ولذلك قام بتوكيل بلال وهو محل ثقة".

في نفس السياق، أبدى بركات تعجبه من إثارة أمر المقتنيات حاليًا، متسائلاً، طالما أنه يوجد اهتمام كبير بتراث أحمد زكي لماذا لم يلفت أحد لهذا الأمر في حياة ابنه ووريثه هيثم؟، معلقًا من الغريب أن تثار هذه الأمور الآن على الرغم من وفاة زكي منذ فترة طويلة، خاصة وأن ابنه رامي، أعرب للجميع عن نيته بإنشاء متحف لهذه المقتنيات.

وفسر الجدل الذي أثير الليلة حول هذه المقتنيات، بأن هناك إعلاميين يسعون لإثارة الأمور من أجل ملء فقرات برامجهم، معلقًا: "كلها مصالح شخصية، وللعلم 90 % مما تركه هيثم، عبارة عن مديونيات يسددها رامي الآن".

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على صعيد آخر، أكد على أن هيثم كانت علاقته قوية بابنه رامي، مؤكدًا على أنه حرص دائمًا على تقوية هذه العلاقة وتدعيمها تلبية لرغبة والدتهما الفنانة الراحلة.

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