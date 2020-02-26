القاهرة - لايف استايل
أعلن النجم الشاب ليث ابو جودة ارتباطه بطريقة مثيرة للجدل ، حيث قام بنشر منشورات عبر صفحته الخاصة بتطبيق انستغرام و هي تحتوي على صور له برفقة فتاة مطالبا الجميع بالمباركة له رغم عدم صراحته حول ماهية الأمر ...
حيث اخفى وجه الفتاة التي تقوم بمشاركته الصور و كما اخفى طبيعة العلاقة و الشراكة ، فهل هذا مجرد اعلان عن علاقة رسمية دخلها الفنان ليث ام هي مجرد تسويق لأغنيته القادمة ( ندمان ) و التي صرح في كثير من المرات عن اقتراب موعد طرحها ؟
يذكر انه اخر اعمال ليث كان فيديو كليب ( لا لا ) الذي قام بتصويره على طريقة فيديو كليب في جورجيا مع المخرج مينو و ملكة جمال لبنان سارة الحاج و الذي حصد اكثر من مليون استماع عبر تطبيق انغامي .
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كانت هذه تفاصيل خبر ليث أبو جودة يعلن ارتباطه و يرفض الكشف عن وجه شريكته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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