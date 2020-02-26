ليث أبو جودة يعلن ارتباطه و يرفض الكشف عن وجه شريكته

أعلن النجم الشاب ليث ابو جودة ارتباطه بطريقة مثيرة للجدل ، حيث قام بنشر منشورات عبر صفحته الخاصة بتطبيق انستغرام و هي تحتوي على صور له برفقة فتاة مطالبا الجميع بالمباركة له رغم عدم صراحته حول ماهية الأمر ...

حيث اخفى وجه الفتاة التي تقوم بمشاركته الصور و كما اخفى طبيعة العلاقة و الشراكة ، فهل هذا مجرد اعلان عن علاقة رسمية دخلها الفنان ليث ام هي مجرد تسويق لأغنيته القادمة ( ندمان ) و التي صرح في كثير من المرات عن اقتراب موعد طرحها ؟

يذكر انه اخر اعمال ليث كان فيديو كليب ( لا لا ) الذي قام بتصويره على طريقة فيديو كليب في جورجيا مع المخرج مينو و ملكة جمال لبنان سارة الحاج و الذي حصد اكثر من مليون استماع عبر تطبيق انغامي .

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