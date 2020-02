شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل Better Call Saul يحصل على تقييم %100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul، على تقييم كامل، %100، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك وفقا لـ 20 مراجعة للمسلسل، يتكون الموسم الجديد من 10 حلقات، وبدء عرضه على شاشات الليفزيون، بـ شبكة AMC ، بداية من يوم 23 فبراير الجارى، وعرضت الحلقة الأولى في الساعة الـ 10 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وثانى حلقة في اليوم التالى 24 فبراير في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وكانت قد شهدت المواسم الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.

مسلسل Better Call Saulهو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMCفى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.

كما أعلنت شبكة AMCعن تجديد مسلسل Better Call Saul، للموسم السادس والأخير، ومن المقررعرضه في خلال عام 2021، على أن يبدأ العمل على الموسم الجديد من العمل مع نهاية العام الجارى، وذلك قبل عرض الموسم الخامس من العمل.

كما أعلنت شبكة AMC عن إلغاء مسلسل Lodge 49، بعد موسمين من عرضه، وتم عرض آخر حلقات الموسم الثاني من السلسلة منذ فترة قصيرة، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"، أن المشاهدين لن يحصلوا على نهاية منسقة للعمل، ولذلك تم إلغاء الموسم الثالث.

ويتمنى القائمون على المسلسل أن تقوم إحدى الشبكات الأخرى بـ اختيار العمل لاستمرار مسيرته، ويدور مسلسل Lodge 49 حول قصة شون دادلي، راكب أمواج يبحث عن هدف في حياته بعد وفاة والده، ووجد فندق غريب ومع الوقت أصبح واحد من أعضاء جماعة The Ancient Order of the Lynx.