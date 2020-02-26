مسلسل Better Call Saul يحصل على تقييم %100

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وكانت قد شهدت المواسم الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002، حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.
مسلسل Better Call Saulهو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMCفى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.
كما أعلنت شبكة AMCعن تجديد مسلسل Better Call Saul، للموسم السادس والأخير، ومن المقررعرضه في خلال عام 2021، على أن يبدأ العمل على الموسم الجديد من العمل مع نهاية العام الجارى، وذلك قبل عرض الموسم الخامس من العمل.
كما أعلنت شبكة AMC عن إلغاء مسلسل Lodge 49، بعد موسمين من عرضه، وتم عرض آخر حلقات الموسم الثاني من السلسلة منذ فترة قصيرة، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale"، أن المشاهدين لن يحصلوا على نهاية منسقة للعمل، ولذلك تم إلغاء الموسم الثالث.
ويتمنى القائمون على المسلسل أن تقوم إحدى الشبكات الأخرى بـ اختيار العمل لاستمرار مسيرته، ويدور مسلسل Lodge 49 حول قصة شون دادلي، راكب أمواج يبحث عن هدف في حياته بعد وفاة والده، ووجد فندق غريب ومع الوقت أصبح واحد من أعضاء جماعة The Ancient Order of the Lynx.
تقييم مسلسل Better Call Saul
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