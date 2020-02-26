شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يصل السعودية لإحياء حفله بمشاركة النجم الأمريكى أكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجم تامر حسني، مساء اليوم الأربعاء لمدينة جدة السعودية استعدادا لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً مساء غد الخميس 27 فبراير الجاري بمشاركة النجم الأمريكي العالمي أكون وذلك بأحد الفنادق الكبرى هناك.

ويقام الحفل يقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، وكان في استقبال تامر حسني بمجرد وصوله، عدد من محبيه و منظمي الحفل.

وفى سياق آخر على جانب آخر يستعد تامر حسني لإحياء حفلا غنائياً بمجرد عودته الى القاهرة وذلك بساحة مركز المنارة بالقاهرة الجديدة يوم الجمعة ٦ مارس القادم، ويحمل الحفل اسم "نحمى تراثنا" ويعود دخله لأحد الجمعيات الخيرية لمساندة ودعم دخول لمصر لجنة التراث بمنظفة اليونسكو العالمية

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يذكر أن النجم تامر حسنى استأنف تصوير مشاهده فى فيلم "مش أنا"، بعد انتهائه من حفله الأخير بمناسبة عيد الحب، في شوارع القاهرة، والفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وسوسن بدر، وعدد آخر من الشباب.

ويعرض حالياً لتامر حسنى فيلم "الفلوس" محققا نجاحاً كبيراً في السينمات، وتخطت ايراداته 54 مليون جنيه منذ طرحه، ويشارك في بطولته خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وآخرون، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.