شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع الأجازات.. صناع "القاهرة كابول" يكثفون ساعات التصوير للحاق بعرض رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع حسام على مخرج مسلسل "القاهرة كابول" شعار ممنوع الأجازات لنجوم المسلسل لحين الانتهاء من تصويره، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل، خاصة أن المسلسل دخل مواقع التصوير في وقت متأخر، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى، وصور فريق العمل عدة مشاهد داخل استوديو الاهرام فى الديكور الأساسى الأول للمسلسل.

وفى سياق متصل، انضم مؤخراً النجم أحمد رزق لأسرة "القاهرة كابول" كضيف شرف في أحداث العمل، الذى يلعب بطولته النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، ومن المقرر أن يبدأ رزق تصوير دوره خلال الأيام المقبلة، "القاهرة كابول" تعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية وهم .. الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الأرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهررمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وآخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.