شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: أكبر منتج رفض الهضبة في بدايته.. وعلق ساخرا: ده هيبقى أحسن مطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار الكبير هانى شنودة إنه أخذ الفنان عمرو دياب في بداياته لعدد من المنتجين ومنهم أحد أكبر المنتجين الحاليين ولكنه رفض إنتاج ألبوم للفنان الشاب.

وأوضح الموسيقار الكبير في خلال حوار لـ"الخليج 365" ننشره قريبًا، قائلاً: "أخدته وروحنا لمنتجين مصر كلهم، ومن ضمنهم واحد من أهم المنتجين، ومش هاقول طلب كام".

وعن رد فعل هذا المنتج قال شنودة: "المنتج قال لى باستغراب ده اللى بتقول عليه هيبقى أهم مطرب في العالم العربى ده، فقلت له انت بتبص على اللبس، وماسمعش صوته، ولم يتعاون معه وقتها، وبعد سنة ونص كلمنى هذا المنتج وقال لى عارف وقعت امبارح مع صاحبك بكام، بمليون و200 ألف فقلت له انت فاكر قلت إيه اول ما شفته فقال كانت غلطة عمرى".

وأشار شنودة إلى أنه لحن للهضبة في بداياته أغانى ألبومه لأول ومنها: الزمن، نور ياليل القناديل، فى حضن الجبل، ياطريق، كما وزع أغانى لحنها ملحنين آخرين"

وأكد الموسيقار الكبير أنه يتابع كل ألبومات عمرو دياب، قائلاً: "أنا مابفوتش ألبوم لعمرو، وألبومه الجديد هايل جدًا"

وردًا على من يقولون إن الألبومات الأولى لعمرو دياب أفضل قال هانى شنودة: "أنا أحكم حكم غير الناس، الناس بتحكم وفى دماغها الوقت اللى عاشوا فيه الأغنية هل كان وقت سعيد أم لا، أنا بحكم حكم تانى على الاغنية غير محمل بالتاريخ والزمن".

وتابع: "عمرو بيعمل حاجة حلوة ياريت الناس كلها تعملها، بيعمل 12- 14 أغنية وينقى منهم الـ8 اللى هينزلوا في الالبوم ، فيختار أحسن الأحسن"، مشيرًا إلى أن هذا أحد عوامل نجاح عمرو دياب وهناك عوامل أخرى ساهمت في نجاحه وساعدت موهبته وهى الذكاء والذكاء الاجتماعى والعلاقات العامة ، الطلة ،والبعد عن الناس كتير، عكس مهنتى تتطلب التواجد مع الناس علشان أخد منهم أحاسيس معينة، لكن هو لازم يبعد عن الناس علشان يبقى صعب المنال"

وعن عدم تعاونه مع عمرو دياب في المراحل التالية بعد تقديم ألبومه الأول قال هانى شنودة: "أنا مستعد لأى تعاون، وكان في مشروع أغنية لم ينجح لأنه كان أغنية عربية فصحى وهو مش عاوز يغنى عربية فصحى".

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وأضاف: "أفضل أشتغل مع حد جديد وأنجحه، الناجح مش قصتى، الناجح هو اللى يطلبنى زى ما حصل مع نجاة وفايزة، مش هاروح لعمرو أقوله أعملك أغنية، وكمان الناجحين بيبصوا، لو ملحن مشهور عمل أغنية الناس هتقول شوفوا فلان عمل لعمرو إيه، مش شوف عمرو عمل أيه، وعمرو بيشتغل مع شباب جداد، ودى خطة مدروسة وناجحة وخير بيعم على مصر لأنه بيتكتر الملحنين ويقدم ناس جداد إحنا مش هنقعد في الدنيا مخلدين".