أول تعليق لبسمة بعد عرض فيلم "بعلم الوصول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة بسمة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من العرض الخاص لفيلمها "بعلم الوصول".

وكتبت بسمة: "وأخيرا وصلنا العرض، بدأت الحكاية من مارس 2017، وامبارح شفنا الفيلم لأول مرة في القاهرة، استمتعت بكل دقيقة مع الناس الجامدين، اللي لولاهم، مكانش هيبقى فيه فيلم بعلم الوصول".

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واحتفل صناع وأبطال فيلم "بعلم الوصول"، أمس، بالعرض الخاص بسينما الزمالك، بحضور المنتج محمد حفظي، والمخرج هشام صقر، والفنانين بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان.

كما حضر العرض عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة منهم المخرج داود عبد السيد، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، يسرا اللوزي، محمد فراج، طارق عبد العزيز، مني هلا، شيرين حمدي، تارا عماد، هنادي مهني، وأحمد خالد صالح.

وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.