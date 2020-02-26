أول رد من محمد رمضان على هجوم عمرو مصطفى عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو للمداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن"، التي هاجمه فيها.

وقال عمرو مصطفى في المداخلة إن جمهور حفلات محمد رمضان لا يتجاوز 3 الآف شخص.

وكتب رمضان: "المداخلة الهاتفية للمُلحن عمرو مصطفى مع الإعلامية لميس الحديدي، لكن على فيديوهات بسيطة من حفلاتي في الساحل الشمالي و الرياض ومراكش بس".

يُذكر أن الفنان عمرو مصطفى هاجم محمد رمضان بعد حلقته مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على القناة الأولى، وقال في تدوينات عبر صفحته بموقع "فيس بوك: "بلاش عمرو دياب يا رمضان أنت متعرفش السلم الموسيقى من سلم بيتكم"، وذلك على خلفية تلميح محمد رمضان بأن محامي مطرب شهير هو من يتولي قضية الطيار الموقوف، بسبب فيديو محمد رمضان.