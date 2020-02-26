بعد الأزمات والتأجيلات.. جلال الشرقاوي يكشف لـ"الخليج 365" موعد عرض "هولاكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد المخرج جلال الشرقاوي لـ"الخليج 365"، أن مسرحية"هولاكو" تحدد افتتاح عرضها الأول يوم 15 مارس المقبل.

العرض من تأليف فاروق جويدة، واستعراضات مناضل عنتر، موسيقى وألحان منير الوسيمي، ديكور دكتور محمد الغرباوي، وبطولة أشرف عبد الغفور، عفاف شعيب، أيمن الشيوي، أحمد صبري غباشي، داليا هشام، ومن إخراج جلال الشرقاوي.

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"هولاكو" تعثرت منذ أكثر من 5 سنوات لأسباب كثيرة، كان أبرزها عدم الاستقرار علي أبطال العرض المسرحي، وقامت الرقابة على المصنفات الفنية بتعديل بعض من المشاهد والجمل الحوارية بالنص، كانت لجنة قراءة النصوص بالمسرح القومي قد رفضتها، بسبب تضمنها إسقاطات سياسية حالية، والإساءة لبعض الحكام العرب والدول العربية.

وتسبب العرض من قبل في أزمة داخل البيت الفني للمسرح، أسفرت عن تقديم الفنان أحمد شاكر استقالته، بعدما تولي منصب إدارة المسرح القومي لمدة 10 شهور، إذ نُقل من المسرح القومي إلى المسرح الحديث، وهو ما اعتبره تعسف ضده، لرفضه عرض مسرحية هولاكو.

مسرحية "هولاكو" تتناول موضوعًا سياسيًا تاريخيًا عن القائد هولاكو الذى قام بالاستيلاء على بغداد، والقضاء على الخلافة العباسية، فأرسل إلى الخليفة المستعصم بالله يهدده ويتوعده، ويطلب منه الدخول فى طاعته وتسليم العاصمة، ونصحه بأن يسرع في الاستجابة لمطالبه، حتى يحفظ لنفسه كرامتها ولدولته أمنها واستقرارها ورفض الخليفة الانصياع إلى ما قاله هولاكو على الرغم من ضعف قواته، وما كان عليه قادته من خلاف وعداء فضرب هولاكو حصاره على المدينة المنكوبة التي لم تكن تملك شيئًا يدفع عنها قدرها المحتوم فدخل المغول بغداد سنة 656هـ - 1258م، واهتز العالم الإسلامي لسقوط بغداد، عاصمة الخلافة العباسية وقتها، التي دافعت عن العالم الإسلامي أكثر من 5 قرون، وبلغ الحزن الذى ملأ قلوب المسلمين مداه، حتى أنهم ظنوا أن العالم على وشك الانتهاء، وأن الساعة آتية عما قريب لهول المصيبة التي حلّت بهم، وإحساسهم بأنهم أصبحوا من دون خليفة، وهو أمر لم يعتادوا منذ وفاة الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم.