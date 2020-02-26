غضب من شهيرة وينتظر مسلسل يسرا و"اشتغل يا عادل".. حكايات مبارك والوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

واحدة من الصور، التي انتشرت كالنار في الهشيم بعد إعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، هي صورة نادرة يظهر فيها مبارك في بدايات حكمه، وهو يتوسط مجموعة من نجوم الفن تعود لفترة الثمانينيات وقت بداية فترته الرئاسية الأولى.

وظهر في الصورة فردوس عبد الحميد، وفاتن حمامة، وماجدة، ومحمود ياسين، وجميل راتب، وكرم مطاوع، وعزت العلايلي، وعمر الحريري، وغيرهم.

هذه الصورة يمكن اعتبارها مفتاح لعلاقة الرئيس مبارك بنجوم الوسط الفني، التي نرصدها لكم في التقرير التالي..

مسلسل يسرا

قال الفنان أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، إن علاقة الرئيس الأسبق مبارك بالفنانين المصريين كانت جيدة جدا.

وأشار إلى أن هناك وفدا من الفنانين التقى الرئيس الأسبق مبارك في نهاية عام 2010، وكان استقباله حافلا جدا في جلسة استمرت نحو 5 ساعات، وكان يعرفنا جيدا ومهوم بمشكلاتنا".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية أنه تحدث مع مبارك من قبل حول عودة عيد الفن وعدة مشروعات أخرى، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل كان يعرف أسماء عدد كبير من الفنانين، وكان يحرص على تهنئة آخرين على أعمالهم.

وأوضح أنه في حفل إفطار كان يحضره الرئيس الراحل، استأذن مبارك بالرحيل وقال: "لازم أمشي عشان ألحق مسلسل يسرا"، وفي هذا الموقف انهارت يسرا وكاد أن يغمى عليها.

Advertisements

سبب غضبه من شهيرة

قالت الفنانة الكبيرة شهيرة، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "فحص شامل"، إن الرئيس مبارك تواصل معها عن طريق الهاتف، بعد مرور 3 أيام من دخول محمود ياسين في المُستشفى، مؤكدة أنه تعامل معها بعنف شديد، بسبب عدم معرفته بالأمر في وقته، حيث قالت: "زعق فيا وقالي: (إزاي بقاله 3 أيام تعبان ومش عارف؟)".

وأضافت أن مبارك كان يرى محمود ياسين، رمزا من رموز مصر، لذلك أصدر قرارًا على الفور، بسفره إلى الخارج للعلاج، ووجه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق بزيارة ياسين من حينٍ لآخر، موضحة أن الأطباء الأجانب كانوا حريصين على الاهتمام البالغ بحالة زوجها، حيث يُعد حالة خاصة لدى رئيس الدولة المصرية وقتها.

اشتغل يا عادل

واحدة من المواقف، التي حكاها الفنان عادل إمام في أكثر من برنامج هي أزمة فيلم السفارة في العمارة، الذي رفضته الرقابة أكثر من مرة، فوصل الأمر للرئيس مبارك، الذي اتصل به، وقال له: "اشتغل يا عادل"، بعد أن أنهى الأمر مع الرقابة.

طلعت زكريا

قالت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، إن الرئيس حسني مبارك أصر على سفر والدها الفنان طلعت زكريا للعلاج على نفقة الدولة في باريس، وبعد عودته من باريس اتصل به وقال له: "عايز إيه يا طلعت، فقال له طلعت زكريا: " عايز أشوفك يا ريس"، وبعدها اتصل به شخص من رئاسة الجمهورية، وحدد معه ساعتين لمقابلة الرئيس.

محمد التاجي

قال الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك حضر عيد الإعلاميين في عام 1999، وشاهده وهو يؤدي دوره في مسلسل وادي فيران.

وتابع التاجي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "صباح البلد"، أنه كان يؤدي في تلك الفترة دور ظابط إسرائيلي في مسلسل وادي فيران في الفترة بعد النكسة عام 1967 وكان مسؤولا في المسلسل عن منطقة شرم الشيخ.

وتهكم الرئيس مبارك عليه بسبب زيادة وزنه، ولذلك قرر أن يقوم بعملية تكميم المعدة حتى ينقص وزنه وبالفعل تراجع وزنه 82 كيلو جراما خلال الفترة من 1999 حتى 2001.