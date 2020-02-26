أحمد مجدي عن "بعلم الوصول": "فيلم عذب.. وبسمة قدمت شخصية جميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان أحمد مجدي بفيلم "بعلم الوصول"، الذي احتفلت أسرة العمل، أمس الثلاثاء، بعرضه الخاص الذي أُقيم بسينما الزمالك.

ونشر مجدي، صورة له خلال وجوده في العرض الخاص، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "من العرض الخاص لفيلم بعلم الوصول، فيلم عذب وحساس لهشام صقر، بسمة قدمت شخصية جديدة وجميلة، مبروك لكل طاقم العمل، وأتمنى النجاح للفيلم".

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حضر العرض الخاص جميع صناع العمل، وهم مخرجه ومؤلفه ومنتجه هشام صقر، وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان، ومنتجه المشارك محمد حفظي.

وشاركهم العرض عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، منهم: المخرج الكبير داود عبدالسيد، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان طارق عبدالعزيز، والفنانة منى هلا.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام، شارك الفيلم من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورة 2018، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها 10 آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي، وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.