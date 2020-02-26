بايرن ميونيخ يحتفل بفوزه على تشيلسي بأغنية لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل نادي بايرن ميونيخ الألماني بفوزه على تشيلسي الإنجليزي، بأغنية "حلو المكان"، للفنان تامر حسني

ونشرت صفحة بايرن ميونيخ عبر فيس بوك، صورة للفريق مرفقة بتعليق باللغة العربية: "حلو المكان وجينا الليلة نسهر فيه ونغني كمان".

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وفاز بايرن ميونيخ على نظيره "تشيلسي" في المباراة، التي أقُيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أغنية "حلو المكان"، جاءت ضمن أحداث فيلم "الفلوس"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشارك في بطولته كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.